Италия

Виктор Коваленко вскоре получит нового наставника.

Итальянская Специя, за которую выступает украинский хавбек Виктор Коваленко вскоре объявит имя нового главного тренера команды.

Им станет экс-наставник Милана и ряда других клубов Марко Джампаоло. По информации Николо Скиры, со ссылкой на Calciomercato, стороны договорились о контракте сроком на полтора года.

Тиаго Мотта будет уволен в первые дни 2022 года, так как в его контракте закреплена неустойка в 400 тысяч евро на случай увольнения в 2021 году.

По итогам первой части сезона Специя расположилась на 17 месте, имея в своем активе 16 очков.

2022 год для Виктора Коваленко и его одноклубников начнется 6 января матчем с Вероной.