Виктор Коваленко вскоре получит нового наставника.
марко джампаоло, getty images
26 декабря 2021, 01:01
Итальянская Специя, за которую выступает украинский хавбек Виктор Коваленко вскоре объявит имя нового главного тренера команды.
Им станет экс-наставник Милана и ряда других клубов Марко Джампаоло. По информации Николо Скиры, со ссылкой на Calciomercato, стороны договорились о контракте сроком на полтора года.
Тиаго Мотта будет уволен в первые дни 2022 года, так как в его контракте закреплена неустойка в 400 тысяч евро на случай увольнения в 2021 году.
По итогам первой части сезона Специя расположилась на 17 месте, имея в своем активе 16 очков.
2022 год для Виктора Коваленко и его одноклубников начнется 6 января матчем с Вероной.