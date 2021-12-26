Италия

Стали известны кандидаты на вакантный пост президента в итальянском клубе.

В начале декабря Финансовая гвардия Италии арестовала президента Сампдории Массимо Ферреро, об отставке которого вскоре объявил клуб.

По информации Sky Italia, команда получит нового президента в понедельник, 27 декабря. На вакантный пост главного человека в Сампдории претендуют Марко Ланна и Карло Ости.

Марко Ланна — известный в прошлом футболист, который сумел завоевать с Сампдорией чемпионство Италии 1990/91. Что касается Ости, то это один из бывших членов команды Ферреро, который был отстранен от работы в сентябре, однако де-юре оставался в клубе.

Напомним, Массимо Ферреро приобрел клуба в июне 2014 года, однако в 2021 году была информация, что он ищет потенциальных покупателей, так как устал от футбола.

Отметим, что под стражей из шести арестованных человек находится лишь сам Ферреро.