Италия

Вингер близок к завершению перехода в стан бергамасков.

Нападающий Сассуоло Жереми Бога должен в ближайшее время официально стать игроком Аталанты.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сегодня Бога прибудет в расположение Аталанты для прохождения медосмотра и подписания контракта. Сумма сделки составит около 22 миллионов евро.

После оформления сделки с "черно-синими" Бога отправится в расположение сборной Кот-д'Ивуара, с которой будет выступать на Кубке африканских наций.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 12 поединков в футболке "черно-синих", отличившись тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Аталанта согласилась отпустить полузащитника Алексея Миранчука в аренду в Дженоа.