Генуэзский клуб продолжает искать варианты усиления состава.
Роберто Пикколи, Getty Images
27 декабря 2021, 10:28
Нападающий Аталанты Роберто Пикколи попал в сферу интересов Дженоа, сообщает портал TuttoАtalanta.it.
"Грифоны" планируют укрепить линию нападения в январе и попытаются подписать Пикколи. Также в услугах молодого форварда заинтересованы Монца и Специя.
По итогам завершающегося года Пикколи стал лучшим молодым игроком Италии.
В текущем сезоне 20-летний игрок провел 10 матчей в составе Аталанты, отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Дженоа согласовала аренду полузащитника Аталанты Алексея Миранчука.