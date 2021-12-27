Италия

Генуэзский клуб продолжает искать варианты усиления состава.

Нападающий Аталанты Роберто Пикколи попал в сферу интересов Дженоа, сообщает портал TuttoАtalanta.it.

"Грифоны" планируют укрепить линию нападения в январе и попытаются подписать Пикколи. Также в услугах молодого форварда заинтересованы Монца и Специя.

По итогам завершающегося года Пикколи стал лучшим молодым игроком Италии.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 10 матчей в составе Аталанты, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Дженоа согласовала аренду полузащитника Аталанты Алексея Миранчука.