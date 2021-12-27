Италия

Генуэзцы находятся в поисках игроков для усиления нападения.

Нападающий Удинезе Игнасио Пуссетто попал в сферу интересов Дженоа, сообщает портал Calciomercato.

Дженоа хочет укрепить атакующую линию и попытается подписать Пуссетто в январе. Генуэзцы уже обратились к Уотфорду относительно возможности подписания аргентинца, который выступает в Удинезе на правах аренды.

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В текущем сезоне 26-летний игрок провел 15 поединков в футболке "зебр", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Дженоа также заинтересована в подписании нападающего Аталанты Роберто Пикколи.