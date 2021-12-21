Генуэзцы хотят усилить атакующую линию в ближайшее трансферное окно.
Йорген Ларсен, Getty Images
21 декабря 2021, 08:20
Первым трансферном Андрея Шевченко в стане генуэзцев может стать Йорген Ларсен, сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.
Источник утверждает, что Гронинген готов отпустить 21-летнего форварда за 5 миллионов евро.
У Йоргена Ларсена шесть забитых голов в шестнадцати поединках чемпионата Нидерландов в этом сезоне.
Напомним, что ранее генеральным директором генуэзцев стал Йоханнес Шпорс, который до этого работал в Витессе.
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