Италия

Генуэзцы хотят усилить атакующую линию в ближайшее трансферное окно.

Первым трансферном Андрея Шевченко в стане генуэзцев может стать Йорген Ларсен, сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

Источник утверждает, что Гронинген готов отпустить 21-летнего форварда за 5 миллионов евро.

У Йоргена Ларсена шесть забитых голов в шестнадцати поединках чемпионата Нидерландов в этом сезоне.

Напомним, что ранее генеральным директором генуэзцев стал Йоханнес Шпорс, который до этого работал в Витессе.

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