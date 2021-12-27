Италия

Анализируем работу нашего тренера в команде Серии А

От первых матчей Андрея Шевченко в Дженоа априори не ждали чего-то искромётного. Шева принял команду в сложный момент, ему откровенно мешали травмы и календарь – целая совокупность факторов играла против украинского тренера. Тем не менее, вышло даже несколько хуже, чем считали заядлые пессимисты, особенно если концентрировать внимание на игре "грифонов".

Если ставить оценку за начальный период, то выйдет что-то вроде "тройки" с минусом, причём авансом, с обещанием выучить предмет на второй семестр. Шевченко не уволили лишь благодаря желанию новых владельцев дать ему шанс с усиленной в зимний перерыв командой. Останься у руля Энрико Прецьози – железным поводом для отставки стало бы как минимум генуэзское дерби. Конечно, ничья с Аталантой в последнем туре 2021 года дала определённую надежду, но минус пять очков от 17-го места – результат, как ни крути, провальный.

Общие цифры при Шевченко в чемпионате не радуют: +0=2-5, 2-12. Была ещё кубковая победа над Салернитаной, но матч с аутсайдером во второстепенном турнире едва ли добавляет тренеру вистов – разве что морально команда тогда чуть разгрузилась. Впрочем, отнюдь не атакующим футболом она добывала результат.

Работает только "автобус"

Оба набранных при Шевченко очка в чемпионате – нулевые ничьи, сначала с Удинезе, затем с Аталантой. Дисциплинированная оборона – по сути, единственное, что худо-бедно удавалось генуэзцам на этом отрезке. "Автобус" почти сработал в дебютной игре против Ромы, когда римлян выручил "джокер" в лице Афена-Гьяна. Какое-то время получалось удерживать ничью с Лацио, но там "грифоны" сами придумали себе неприятности. Даже победа в матче Кубка была добыта на контратаках.

Любые другие рецепты использовались крайне редко и неохотно. Яркая, нацеленная на атаку Дженоа появилась только в заключительные 15-20 минут дерби, когда едва не вернула интригу после 0:3. Предположения о том, что Шевченко будет ставить здесь конструктивный футбол, напоминающий лучшие матчи сборной Украины, пока остались на уровне разговоров. Его Дженоа, скорее, напоминала команду из УПЛ, причём не из верхней части таблицы.

Если бы не травмы…

Разумеется, не стоит забывать о многочисленных кадровых потерях, негативно влиявших на игру и результаты. В этом плане Шевченко, действительно, пришёл не в лучший момент.

Страдали все три полевые линии. В обороне поначалу не хватало Кришито – лидера и многоопытного капитана. В средней линии травмировался Ровелла, безоговорочно лучший полузащитник команды. Впереди без Дейстро и Кайседо было совсем уж грустно. Критикуя излишнюю осторожность Дженоа, не стоит забывать, что стартовые матчи при Шевченко она проводила с чудо-парой нападающих Экубан – Бьянки, которых разбавлял многолетний Пандев.

Оптимальный состав всё это время оставался недостижимой мечтой. Возвращение хотя бы Кришито и Дестро заметно повысило средний уровень команды, дало ей возможность чувствовать себя более конкурентоспособной.

Строго 3-5-2

Шевченко не оригинальничал с расстановкой, выбирая одну и ту же схему, доставшуюся в наследство от Давиде Баллардини. Более того, если предыдущий наставник время от времени экспериментировал с тактикой, наигрывая 4-2-3-1, то украинский тренер, в отличие от периода в сборной, оказался консервативен – только 3-5-2. Максимум творческой свободы – концовки матчей, где выходили дополнительные форварды.

Это сочетается с "автобусными" привычками Дженоа. Схема с тремя центральными защитниками более компактна и позволяет играть надёжнее. Характерный пример – матч против Аталанты, где Кришито вышел играть латераля, однако на деле располагался глубже, выполняя функции ещё одного центрбека.

Впрочем, актуальный состав команды действительно заточен под эту схему. Для перехода на 4-3-3 либо 3-4-3 не хватает фланговых нападающих. Судя по тому, как активно генуэзцы планируют усиление в эту зону, Дженоа вскоре ждут тактические изменения.

Теперь выделим троих лучших и худших игроков на этом отрезке.

Лучшие игроки

Николо Ровелла – главный талант команды, центрхав с неординарным футбольным мышлением. Его активные перемещения и оригинальные передачи делали атаки "грифонов" куда более осмысленными. Травма Ровеллы стала весомым ударом, без него подопечные Шевченко наглухо уступили центр поля в дерби.

Маттиа Дестро – главная надежда впереди, лучший бомбардир команды. Выход Дестро по ходу дерби преобразил нападение Дженоа. Без него нет точки опоры, игрока, который берёт на себя инициативу завершения. Конечно, Дестро можно назвать зависимым игроком, но от него команда зависит ещё сильнее.

Сальваторе Сиригу – голкипер, на которого можно положиться. При оборонительной манере игры, которую исповедует Дженоа, вратарь постоянно загружен работой. Сиригу творил чудеса против Ювентуса, без его сэйвов дело не обошлось бы скромными 0:2. Справедливости ради, дерби он провёл не лучшим образом, а в Кубке против Салернитаны блеснул его дублёр Шемпер.

Худшие игроки

Флавио Бьянки – нападающий-призрак, растворявшийся на поле в каждом из сыгранных матчей. Он попал в основу лишь благодаря стечению обстоятельств – слишком уж много нападающих одновременно залегло в лазарет. Бьянки проводит лишь второй сезон в профессиональной карьере, причём ранее играл за Луккезе в Серии С.

Эрнани – полузащитник, на которого рассчитывали. Техничный бразилец с опытом игры в еврокубках был одним из лидеров вылетавшей Пармы, а вот в Дженоа пока не вписался. Он бесполезен в отборе, но и конструктивной игры от него не дождёшься. Характерно, что против Аталанты потерявший доверие Эрнани вышел только в самой концовке.

Паоло Гильоне – результативно ошибся против Лацио, когда отдал неточный пас назад. Эта обрезка сломала генуэзцам всю игру, и на Аталанту Гильоне уже остался в запасе. Правый фланг, который он ранее закрывал, в принципе не блистал надёжностью, хотя с этой точки зрения можно придраться ко многим игроками команды. С другой стороны, ещё один латераль Камбьязо хотя бы толково подключался и отдал две результативные передачи.

Также скажем пару ласковых в адрес Зиньо Ванхёсдена (12 млн на Трансфермаркете – не перебор ли за него?), Стефано Стураро (очень прямолинейный футбол) и Калеба Экубана (бестолково впереди, но хотя бы в Кубке забил).

Перспективы

Без усиления не обойтись, и будущее Дженоа во многом зависит от того, как быстро новички вольются в команду. Тяжёлые времена с жутким календарём уходят в прошлое, зато наступает период куда более ответственный. Шевченко простили неудачи с фаворитами и в виде исключения даже закрыли глаза на дерби, но ему не простят слабые результаты против конкурентов.

Команде необходимо меняться, становиться более гибкой и одновременно напористой. Если на раннем этапе нулевые ничьи можно было назвать индульгенцией, то сейчас необходимо другое. Одно очко, героически вырванное с Аталантой, мало что дало в турнирном плане, а вот потенциальные три очка над Специей, встреча с которой предстоит уже 9 января – совсем другое дело. Дженоа в ближайших матчах необходимо делать рывок хотя бы на границу зоны вылета, иначе есть немалый риск депрессивно погрузиться в трясину.