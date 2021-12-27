Италия

Туринский клуб нацелился на футболиста.

Туринский Ювентус в зимнее трансферное окно намерен усилить линию атаки, так как Альваро Мората, с большой долей вероятности, летом вернется в Атлетико.

У клуба из центрфорвардов останется лишь Мойзе Кин и такое положение не устраивает главного тренера клуба Массимилиано Аллегри.

Ранее уже появлялись слухи в СМИ о возможно приобретении Ювентусом форварда Сассуоло Джанлуки Скамакки.

Сассуоло намерен выручить за 22-летнего форварда порядка 40 миллионов евро, но руководство Юве считает сумму завышенной. Они намерены договориться о более выгодных условиях трансфера. Об этом сообщает TMW.

В текущем сезоне Скамакка провел за "нероверди" 19 матчей, в которых отметился шестью забитыми голами.