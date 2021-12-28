Италия

Клуб в скором времени вылезет из долгов.

Владельцы миланского Интера пообещали, что в скором времени стабилизируют долговые проблемы клуба.

Клуб столкнулся с финансовыми проблемами в 2021 году. Это вынудило продать Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими, а также отпустить главного тренера Антонио Конте.

Но сейчас дела китайских бизнесменов, владеющих клубом, постепенно налаживаются.

"При поддержке и помощи правительства и наших постоянных усилий проблема долга Интера постепенно стабилизировалась, и операции Tesco также планомерно восстанавливаются", — сообщил генеральный директор компании Сунин Чжан Цзиньдун.

Отметим, что в настоящее время занимает первое место в таблице Серии А после первой половины этого сезона, опережая на четыре очка Милан.

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