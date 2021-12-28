Италия

Клуб из Бергамо хочет заполучить полузащитника Вероны Антонина Барака.

Полузащитник Аталанты Алексей Миранчук может перейти в Верону в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает TMW.

По информации источника, клуб из Бергамо хочет получить право на переход хавбека Вероны Антонина Барака будущим летом, но стороны могут договориться сейчас.

В рамках этой сделки Аталанта предлагает Вероне арендовать Миранчука с правом выкупа этой зимой.

В нынешнем сезоне Миранчук провел 12 поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист. На счету Барака 16 встреч, пять голов и три ассиста.

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