Италия

Команда украинского специалиста хочет арендовать российского хавбека.

Полузащитник Аталанты Алексей Миранчук может перейти в Дженоа, который недавно возглавил Андрей Шевченко. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, "россоблу" намерены арендовать 26-летнего россиянина предстоящей зимой, так как у него нет игровой практики в команде Джан Пьеро Гасперини.

Также ранее СМИ отмечали, что в услугах футболиста заинтересованы Торино, Сассуоло и Сампдория.

В нынешнем сезоне Миранчук провел восемь поединков, в которых отметился одним ассистом.

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