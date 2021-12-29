Италия

Неаполитанцы хотят усилить оборону.

Наполи активно работает на трансферном рынке с целью поиска нового центрального защитника.

Как сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио, неаполитанцы хотят оформить переход Мин-Джа Кима из Фенербахче.

25-летний южнокорейский футболист в этом сезоне отыграл 23 поединка на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллионов евро.

Напомним, что Наполи ищет дешевого центрального защитника, которого можно было бы арендовать в январе с правом выкупа по окончании нынешнего сезона.