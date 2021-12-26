Италия

Среди претендентов Салаи, Гатти и Вити.

В связи с продажей в Олимпиакос Костаса Маноласа и отъездом на Кубок Африки Калиду Кулибали Наполи оказался в ситуации дефицита центральных защитников, но при этом покупка дорогих исполнителей не входит в планы "партенопееев" – сообщает Gazzetta dello Sport.

Тренеру Наполи Лучано Спаллетти нужен в идеале "правоногий" центральный защитник, которого можно было бы арендовать в январе с правом выкупа по окончании нынешнего сезона. На "карандаше" у Наполи три кандидата.

Атилла Салаи из Фенербахче является кандидатом №1, но "канарейки" не хотят вести переговоры, если речь идет о сумме, меньшей 20 миллионов евро, хотя сам венгр не против попробовать себя в Италии.

Вариант №2 — Федерико Гатти из Фрозиноне, за которого Наполи готов заплатить 5 миллионов евро. Но известно, что им также интересуется Ювентус, который может заплатить намного больше.

Третий вариант — Маттиа Вити из Эмполи. Но, как и в случае с Гатти, здесь у Наполи есть серьезный конкурент, на сей раз — Интер.

Не исключено, что Спаллетти в итоге придется обходиться имеющимися в наличии Жезусом и Ррахмани.