Бывший форвард киевского Динамо вынужден искать себе новую команду.
Лукаш Теодорчик, Getty Images
30 декабря 2021, 10:50
Удинезе на своем официальном сайте объявил об уходе нападающего Лукаша Теодорчика.
Соглашение с 30-летним поляком, которое было рассчитано до лета 2022 года, было расторгнуто по взаимному согласию.
Теодорчик выступал за Удинезе с лета 2018 года и за это время провел 32 матча, в которых забил один гол и отдал один ассист.
Напомним, ранее Лукаш выступал в составе киевского Динамо с 2014 по 2017 год.
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