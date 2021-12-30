Италия

Бывший форвард киевского Динамо вынужден искать себе новую команду.

Удинезе на своем официальном сайте объявил об уходе нападающего Лукаша Теодорчика.

Соглашение с 30-летним поляком, которое было рассчитано до лета 2022 года, было расторгнуто по взаимному согласию.

Теодорчик выступал за Удинезе с лета 2018 года и за это время провел 32 матча, в которых забил один гол и отдал один ассист.

Напомним, ранее Лукаш выступал в составе киевского Динамо с 2014 по 2017 год.

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