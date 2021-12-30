Италия

"Дьяволы" собираются вернуть полузащитника летом.

Обмен Томмазо Побега на Бремера не состоится — уверяет Calciomercato.com.

Торино ранее предложил обменять Бремера, которым интересовался Милан, на Побега, выступающего за "граната" на правах аренды, однако такой вариант "россонери" не интересует.

Предполагается, что до лета 22-летний полузащитник продолжит набираться опыта под руководством Ивана Юрича, а затем вернется в распоряжение Стефано Пьоли.

Побега является воспитанником Милана, но на взрослом уровне не играл за "россонери", а выступал на правах аренды в составе Тернаны (32 матча во всех турнирах, 3 гола), Порденоне (34, 6), Специи (20, 6) и Торино (16, 4).