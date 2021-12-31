Италия

В услугах испанского форварда заинтересована Барселона.

Нападающий туринского Ювентуса Альваро Мората может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Гуидо Толомей в своем твиттере.

По информации источника, 29-летний испанец попросил руководство итальянского клуба отпустить его этой зимой.

Ранее СМИ сообщали, что в его услугах заинтересована Барселона.

В настоящее время Мората выступает за Ювентус на правах аренды, а его контракт принадлежит мадридскому Атлетико. "Старая синьора" не планирует выкупать его за 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мората провел 23 поединка, в которых забил семь голов и отдал три ассиста.

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