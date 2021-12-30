Италия

Туринский клуб готов отпустить бразильца в другой клуб.

Ювентус планирует расстаться с защитником Алексом Сандро в январе или следующим летом.

Как сообщает портал Calciomercato, "старая синьора" выставила Алекса Сандро на продажу и планирует получить за него 15 млн евро. Контракт бразильца истекает в 2023 году, и туринский клуб хочет выручить за него деньги.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 23 поединка в футболке "бьянконери", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что нападающий Паулу Дибала готов продлить контракт с Ювентусом.