Италия

Футболист накануне рассказал, что жалеет об уходе из клуба.

Форвард лондонского Челси накануне дал интервью, в котором признался, что мечтает вновь перейти в миланский Интер и жалеет о своем уходе.

Однако ультрас-движение "нерадзурри" не восприняли его слова, как откровение. Они вывесили баннер возле стадиона Джузепе Меацца, главная цель которого показать бельгийцу, что дороги назад уже нет.

"Не важны те, кто убегают от дождя. Важны те, кто остаются в буре. Прощай, Ромелу", — написано на баннере.

Напомним, летом 2021 года Ромелу Лукаку покинул Интер и вернулся в лондонский Челси за 115 миллионов евро.