Миланский клуб надеется продлить соглашение с хавбеком.
Марцело Брозович, Getty Images
02 января 2022, 13:38
Интер планирует сделать финальное предложение Марцело Брозовичу по новому контракту, сообщает портал Calciomercato.
Интер готов предложить Брозовичу многолетний контракт с зарплатой в 6,5 млн евро за сезон, включая различные бонусы. Хорватский хавбек хотел бы получать не менее 7 млн евро, что стороны еще должны обсудить.
В текущем сезоне 29-летний игрок провел 25 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Интер предложил подписать предварительный контракт защитнику Маттиасу Гинтеру.