Италия

Миланский клуб надеется продлить соглашение с хавбеком.

Интер планирует сделать финальное предложение Марцело Брозовичу по новому контракту, сообщает портал Calciomercato.

Интер готов предложить Брозовичу многолетний контракт с зарплатой в 6,5 млн евро за сезон, включая различные бонусы. Хорватский хавбек хотел бы получать не менее 7 млн евро, что стороны еще должны обсудить.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 25 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Интер предложил подписать предварительный контракт защитнику Маттиасу Гинтеру.