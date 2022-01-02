Италия

Футболист будет выступать за "мастифов".

Верона на своем официальном сайте сообщила о подписании полузащитника Сампдории Фабио Депаоли.

Речь идет об аренде 24-летнего футболиста. У "мастифов" будет возможность выкупа футболиста за три миллиона евро.

Второго января хавбек присоединился к новым партнерам по команде и провел с ними первую тренировку.

Отметим, что в текущем сезоне на счету игрока восемь поединков за Сампдорию, в которых он не отличался голевыми действиями.

Помимо Сампдории Депаоли выступал за Кьево из Вероны. За Аталанту и Беневенто он играл в минувшем сезоне.

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