Футболист будет выступать за "мастифов".
Фабио Депаоли, Getty Images
02 января 2022, 21:58
Верона на своем официальном сайте сообщила о подписании полузащитника Сампдории Фабио Депаоли.
Речь идет об аренде 24-летнего футболиста. У "мастифов" будет возможность выкупа футболиста за три миллиона евро.
Второго января хавбек присоединился к новым партнерам по команде и провел с ними первую тренировку.
Отметим, что в текущем сезоне на счету игрока восемь поединков за Сампдорию, в которых он не отличался голевыми действиями.
Помимо Сампдории Депаоли выступал за Кьево из Вероны. За Аталанту и Беневенто он играл в минувшем сезоне.
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