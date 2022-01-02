Футболист тренируются с остальными одноклубниками.
Златан Ибрагимович, Getty Images
02 января 2022, 23:55
Некоторые футболисты Милана приступили к тренировкам в общей группе после повреждений.
Как сообщает итальянский журналист Антонио Витиелло, форварды "россонери" Залатан Ибрагимович и Рафаэл Леау были задействованы в командной тренировке.
Что касается полузащитника Анте Ребича, то он провел лишь половину занятия, так как еще не полностью чувствует себя в порядке.
Ребич не появлялся на поле с ноября, Леау выбыл в начале декабря. Что касается Златана, то швед пропустил последний матч Милана в Серии А.
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