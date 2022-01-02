Италия

Футболист тренируются с остальными одноклубниками.

Некоторые футболисты Милана приступили к тренировкам в общей группе после повреждений.

Как сообщает итальянский журналист Антонио Витиелло, форварды "россонери" Залатан Ибрагимович и Рафаэл Леау были задействованы в командной тренировке.

Что касается полузащитника Анте Ребича, то он провел лишь половину занятия, так как еще не полностью чувствует себя в порядке.

Ребич не появлялся на поле с ноября, Леау выбыл в начале декабря. Что касается Златана, то швед пропустил последний матч Милана в Серии А.

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