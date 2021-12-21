Италия

Шведский форвард не поможет своей команде в ближайшем поединке Серии А.

В рамках 19-го тура итальянской Серии А один из лидеров чемпионата Милан отправится в гости к Эмполи.

Нападающий "россонери" Златан Ибрагимович не поможет своей команде в предстоящем поединке из-за травмы.

По информации Джанлуки Ди Марцио, опытный футболист получил травму колена на последней тренировке, после чего тренерский штаб команды принял решение не включать Ибрагимовича в заявку на этот матч.

В текущем сезоне Ибрагимович сыграл 15 матчей за Милан во всех турнирах, отметившись семью голами, а также отдав две голевые передачи.

Матч Эмполи — Милан состоится в среду, 22 декабря в 21:45 по киевскому времени.