Италия

Футболист в сравнительно небольшом возрасте отыграл уже более 100 матчей в Серии А.

Защитник генуэзской Сампдории Фабио Депаоли остаток сезона проведет в аренде в Вероне, по окончании которой "мастифы" получат приоритетное право выкупа футболиста.

24-летний воспитанник школы Кьево в текущем сезоне принял участие лишь в восьми матчах "Самп" (204 минуты), отличившись одной голевой передачей, хотя в концовке прошлого сезона застолбил за собой место в стартовом составе.

Контракт с генуэзским коллективом у новоиспеченного футболиста Вероны завершается в 2024 году, а выступать в составе коллектива Игора Тудора он будет под 29 номером.