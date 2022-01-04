Италия

Одноклубником экс-динамовца должен стать Джордан Лукаку.

Виченца готова начать переговоры с защитником Джорданом Лукаку и нападающим Лукашем Теодорчиком — сообщил сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Генеральный менеджер Виченцы Паоло Бедин подтвердил, что в ближайшее время игроки должны прибыть в расположение клуба.

27-летний Лукаку провел 8 матчей за национальную сборную Бельгии (0 голов) и выступал за Андерлехт (9 матчей во всех турнирах, 0 голов), Остенде (83, 3), Лацио (85, 1) и Антверпен (11, 0).

На счету 30-летнего Теодорчика 19 матчей (4 гола) за национальную сборную Польши и выступления в составе Полонии (32 матча во всех турнирах, 11 голов), Леха (58, 28), Динамо Киев (42, 16), Андерлехта (93, 45), Удинезе (32, 1) и Шарлеруа (17, 1).

В настоящий момент Виченца занимает последнее место в Серии В, набрав 7 очков после 17-ти матчей.