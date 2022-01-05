Италия

Переход форварда в Барселону в зимнее трансферное окно маловероятен.

Нападающий туринского Ювентуса Альваро Мората, права на которого принадлежат мадридскому Атлетико, на старте зимней трансферной кампании является одним из наиболее обсуждаемых футболистов в европейских топ-чемпионатах, так как тесно связан слухами с переходом в каталонскую Барселону.

29-летний исполнитель имел регулярную игровую практику на старте текущего сезона, за 23 матча забив семь голов и отдав три голевые передачи, однако его все равно не устраивало положение в клубе.

Не так давно появилась информация о том, что сделка с испанским грандом уже находится на стадии завершения, однако, как стало известно итальянскому журналисту Джанлуке Ди Марцио, в ситуацию вмешался главный тренер "Старой Синьоры" Массимилиано Аллегри, которому удалось в беседе с игроком убедить того остаться в коллективе.

Достигнутая договоренность между наставником и испанским футболистом делает переход Мораты в Барселону в текущее трансферное окно практически невозможным, однако арендное соглашение Альваро завершается уже в конце текущего сезона, поэтому каталонцы будут иметь возможность договориться о трансфере непосредственно с мадридским Атлетико.