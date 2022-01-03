Форвард уже в скором времени может сменить клуб.
Альваро Мората, Getty Images
03 января 2022, 09:15
Нападающий туринского Ювентуса Альваро Мората попросил свой нынешний клуб позволить ему сменить клуб во время зимнего трансферного окна, чем сразу же захотела воспользоваться каталонская Барселона.
Поскольку права на 29-летнего испанского форварда до сих пор формально принадлежат мадридскому Атлетико, а в составе "зебр" он выступает на правах арендного соглашения с возможностью выкупа, то "блаугранас" пришлось провести дополнительные консультации с "кольчонерос".
Как итог, с итальянским коллективом Барселона договорилась об аренде игрока на полгода, а "матрасникам" был предложен вариант, при котором их сумма долго за трансфер Антуана Гризманна прошлой осенью в размере 40 млн евро будет засчитана в качестве платежа за полноценный переход Мораты уже следующим летом.
При условии, что документы о трансфере будут оформлены в кратчайшие сроки, Альваро может впервые выйти на поле в футболке каталонского клуба уже в ближайшем матче Суперкубка Испании против мадридского Реала.
В текущем сезоне испанский нападающий провел 23 матча, за время которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.