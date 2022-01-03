Испания

Форвард уже в скором времени может сменить клуб.

Нападающий туринского Ювентуса Альваро Мората попросил свой нынешний клуб позволить ему сменить клуб во время зимнего трансферного окна, чем сразу же захотела воспользоваться каталонская Барселона.

Поскольку права на 29-летнего испанского форварда до сих пор формально принадлежат мадридскому Атлетико, а в составе "зебр" он выступает на правах арендного соглашения с возможностью выкупа, то "блаугранас" пришлось провести дополнительные консультации с "кольчонерос".

Как итог, с итальянским коллективом Барселона договорилась об аренде игрока на полгода, а "матрасникам" был предложен вариант, при котором их сумма долго за трансфер Антуана Гризманна прошлой осенью в размере 40 млн евро будет засчитана в качестве платежа за полноценный переход Мораты уже следующим летом.

При условии, что документы о трансфере будут оформлены в кратчайшие сроки, Альваро может впервые выйти на поле в футболке каталонского клуба уже в ближайшем матче Суперкубка Испании против мадридского Реала.

В текущем сезоне испанский нападающий провел 23 матча, за время которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.