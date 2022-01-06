Италия

В Италии вновь прибегнут к странному решению, вместо банального переноса поединка.

Очередная волна пандемии COVID-19 захлестнула теперь и Италию, поэтому матчи местного национального первенства уже первого тура после выхода с рождественско-новогодней паузы оказались под угрозой.

Ранее стало известно, что фриульский Удинезе отправился на карантин из-за массового заболевания футболистов, а теперь схожая участь постигла и Торино, которому в рамках 20-го тура Серии А необходимо было сыграть в гостях у Аталанты.

Хозяева поля до последнего готовились к приему гостей из Турина, и даже успели опубликовать заявку, место в которой нашлось и для украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Однако, компетентный орган здравоохранения Турина отправил "быков" всем составом основной команды на пятидневный карантин, в результате чего клуб не сможет явиться на игру в Бергамо в установленные сроки.

При этом, руководство Серии А в очередной раз не увидело поводов для того, чтобы перенести данный поединок на более поздний срок, в результате чего игроки Аталанты выйдут на поле с первых минут, простоят один тайм, после чего главный арбитр матча должен будет зафиксировать неявку гостевой команды с последующей передачей рапорта о случившемся в дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии.

С большой долей вероятности, нас ожидает очередное судебное разбирательство, по итогам которого, основываясь на прецеденте матча Ювентус — Наполи образца прошлого сезона, будет вынесено решение о судьбе данного поединка.

Благо, руководство "Богини" на своем официальном сайте объявило о том, что трибуны Атлети Адзурри д’Италия будут закрыты вечером 6 января, поэтому зрители не будут подвержены риску распространения COVID-19 в чаше стадиона.