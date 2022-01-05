Италия

Карантин итальянского клуба продлится с 5 по 9 января.

Удинезе на своем официальном сайте объявил, что из-за вспышки коронавируса весь клуб ушел на вынужденный карантин.

Такое решение было принято руководство клуба после того, как число заболевших возросло до девяти человек. Вынужденная изоляция продлится с 5 по 9 января.

Также отмечается, что команда отправила запрос в Серию А с просьбой перенести поединки против Фиорентины и Аталанты, которые запланированы на 6 и 9 января соответственно.

Ранее сообщалось, что матч Ювентус — Наполи не отменят, несмотря на коронавирус у "неаполитанцев".