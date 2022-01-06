Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 20-го тура итальянской Серии А Кальяри, пребывающий в зоне вылеты, одержал гостевую победу над Сассуоло со счетом 1:2.

Хозяева поля, имея преимущество в один мяч по итогам первого тайма, пропустили после перерыва два мяча и позволили сопернику набрать три пункта лишь во второй раз в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

Обзор матча:

Сампдория — Кальяри 1:2

Голы: Габбьядини, 18 — Дейола, 55, Паволетти, 71

Сампдория: Аудеро — Мурру, Шабо, Йосида (Дрэгушин, 51), Феррари (Чьерво, 72) — Кандрева, Экдаль (Йепес, 81), Торсбю, Берешиньски — Габбьядини (Квальярелла, 72), Капуто (Террегросса, 81)

Кальяри: Краньо — Карбони, Ловато, Альтаре — Ликояннис, Дейола (Фараго, 75), Грасси, Марин, Белланова — Паволетти (Перрейра, 81), Жоао Педро

Предупреждения: Ловато, Экдаль, Жоао Педро, Карбони.

Удаление: Кандрева, 90+1.