Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка итальянского первенства.

В матче 20-го тура Серии А Ювентус на своем поле сыграл вничью с Наполи со счетом 1:1.

Счет в матче на 23-й минуте открыл нападающий Наполи Дрис Мертенс, но "бьянконери" сравняли в начале второго тайма усилиями Федерико Кьезы.



Ювентус — Наполи 1:1

Голы: Кьеза, 54 — Мертенс, 23

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Ругани, де Лигт, Алекс Сандро (Де Шильо, 75) - Рабьо (Бентанкур, 66), Локателли, Маккенни — Бернардески (Дибала, 66), Мората (Кин, 75), Кьеза (Кулусевски, 81).

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Гулям — Демме, Лоботка — Зелиньски, Инсинье, Политано (Элмас, 76) — Мертенс (Петанья, 89).

Предупреждения: Алекс Сандро — Гулям.