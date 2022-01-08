Италия

Генуэзские клубы в текущее трансферное окно затеяли нешуточную конкуренцию за футболистов.

Зимнее трансферное окно дает командам возможность доукомплектовать свои составы недостающими футболистами непосредственно по ходу сезона.

Актуальным этот вопрос является и для двух коллективов из Генуи, которые нередко оказываются конкурентами за одного и того же потенциального новичка.

Подобная ситуация произошла и в отношении венесуэльского полузащитника Томаса Ринкона, который, как казалось, уже находится в шаге от возвращения в Дженоа, однако Сампдория включилась в переговоры, и перехватила 33-летнего исполнителя у своего принципиального оппонента.

Игрок центральной линии известен по своим выступлениям за немецкий Гамбург, "грифонов", а также туринские Ювентус и Торино.

"Быки" при этом были предыдущим клубом Ринкона, откуда он перешел на правах аренды на последние полгода контракта.

В текущем сезоне венесуэлец провел всего девять матчей (286 минут), не отличавшись результативными действиями.

Отметим, что ранее "Самп" сменила президента клуба, а также рассталась с одним из полузащитников.