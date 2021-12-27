Италия

Ланна заменил Ферреро, которого арестовали за финансовые махинации.

Бывший защитник Сампдории Марко Ланна стал новым президентом итальянского клуба из Серии А. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, ранее итальянский клуб вынужденно покинул Массимо Ферреро, который был арестован за финансовые махинации.

Ланна является воспитанником Сампдории, за которую он выступал с 1987 по 1993 год, а затем в 2002 году. Вместе с ним Сампдория выигрывала чемпионат, дважды Кубок Италии и один Суперкубок страны, а также Кубок Кубков УЕФА.

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