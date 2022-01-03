Соглашение с португальцем было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Адриен Силва, ФК Сампдория
03 января 2022, 22:38
Сампдория на своем официально сайте объявила об уходе полузащитника Адриена Силвы.
Соглашение с 32-летним португальцем было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Силва выступал за Сампдорию с октября 2020 года после перехода из Лестера.
В нынешнем сезоне Силва провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал один ассист.
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