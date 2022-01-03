Италия

Соглашение с португальцем было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Сампдория на своем официально сайте объявила об уходе полузащитника Адриена Силвы.

Соглашение с 32-летним португальцем было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Силва выступал за Сампдорию с октября 2020 года после перехода из Лестера.

В нынешнем сезоне Силва провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал один ассист.

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