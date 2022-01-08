Италия

Противостояние в Турине получилось очень горячим.

В рамках 20-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус на своем поле не сумел взять реванш у неаполитанского Наполи за поражение в первом круге (1:1).

Ювентус — Наполи 1:1 Видео голов и обзор матча

Помимо факта очередной потери очков в текущем сезоне, "бьянконери" понесли достаточно серьезную кадровую потерю — главный тренер "зебр" Массимилиано Аллегри был дисквалифицирован на одну игру в соответствии с решением дисциплинарного комитета.

Как сообщается, данное решение было продиктовано реакцией на "неподобающее поведение" итальянского специалиста, который по окончании игрового времени, "покидая пределы технической зоны, громко обратился в адрес делегата матча с оскорбительными выражениями".

Таким образом, Аллегри будет вынужден провести на трибунах поединок 21-го тура, в котором его команде предстоит сыграть в гостях у Ромы.

Кроме того, наставник персонально был оштрафован на 10 тыс. евро, а его клуб дополнительно понесет аналогичную величину расходов в результате замечаний делегата матча относительно поведения скамейки туринской команды в этой игре.

"Подобные вещи могут происходить временами. Комментировать их не вижу смысла", — кратко высказался о ситуации главный тренер туринского клуба на пресс-конференции перед матчем в столице Италии.

Отметим, что поединок Рома — Ювентус состоится 9 января, начало в 19:30 по киевскому времени.