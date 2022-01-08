Италия

Наставник Ювентуса поделился мыслями накануне встречи с Ромой.

В 21 туре итальянской Серии А туринский Ювентус в гостях встретится с Ромой.

Главный тренер "старой синьоры" Массимилиано Аллегри поделился мыслями накануне поединка, оценив физические кондиции своих подопечных.

"Когда я пришел в Ювентус я знал, что нам потребуется время, чтобы вернуться в борьбу за Скудетто. В футболе невозможно все изменить одним днем. Команда прогрессирует, но нам предстоит еще очень много работы.

С Ромой нам предстоит очень тяжелый поединок. Думаю, будет лишним напоминать, что нам предстоит серьезная команда с топ-тренером. Посмотрим, в матче с Наполи мы неплохо выглядели, но пропустили нелепый гол.

Что касается Дибалы, то я буду оценивать его состояние непосредственно в день матча. У нас не будет Бонуччи и Алекса Сандро. Посмотрим, что будет дальше", — приводит слова специалиста Sky Italia.

Поединок Рома — Ювентус состоится в воскресение, 9 января в 19:30 по киевскому времени.

Ранее стало известно о причинах дисквалификации Массимилиано Аллегри на матч с римлянами.