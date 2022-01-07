Италия

Английский защитник сменит АПЛ на итальянскую Серию А.

Защитник Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе в ближайшее время станет игроком Наполи, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, 24-летний англичанин уже прибыл в Неаполь и прошел медицинское обследование перед переходом. Аренда будет рассчитана до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Туанзебе выступал на правах аренды за Астон Виллу. На его счету 11 поединков, в которых результативными действиями он не отмечался.

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