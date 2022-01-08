Италия

Итальянец встретился с представителями местной федерации.

Фабио Каннаваро может в ближайшее время стать новым главным тренером сборной Польши, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Каннаваро сегодня встретился с представителями польской федерации в Кракове и провел переговоры. Ожидается, что итальянский специалист подпишет двухлетний контракт с "белыми орлами".

Еще одним претендентом на вакантную должность является другой итальянец – Андреа Пирло.

Напомним, главный тренер Паулу Соуза досрочно разорвал контракт с Польшей ради работы во Фламенго.

Польша не смогла гарантировать прямой путевки на ЧМ-2022 и теперь поборется за место на мундиале в плей-офф.