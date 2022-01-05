Италия

Украинский специалист может вновь вернуться к работе с национальными командами.

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко вошел в список кандидатов на пост главного тренера сборной Польши.

По информации Przegląd Sportowy, польская федерация футбола ведет переговоры с итальянским клубом о выкупе контракта украинского специалиста. В услугах Шевченко заинтересован лично Цезарий Кулеша.

Действующий контракт Шевченко с Дженоа рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сборная Польши осталась без главного тренера, после того как Паулу Соуза выплатил неустойку и возглавил Фламенго.