Украинский специалист может вновь вернуться к работе с национальными командами.
андрей шевченко, getty images
05 января 2022, 08:16
Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко вошел в список кандидатов на пост главного тренера сборной Польши.
По информации Przegląd Sportowy, польская федерация футбола ведет переговоры с итальянским клубом о выкупе контракта украинского специалиста. В услугах Шевченко заинтересован лично Цезарий Кулеша.
Действующий контракт Шевченко с Дженоа рассчитан до лета 2024 года.
Ранее сборная Польши осталась без главного тренера, после того как Паулу Соуза выплатил неустойку и возглавил Фламенго.