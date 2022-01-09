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Удинезе - Аталанта, getty images
09 января 2022, 20:50
Аталанта в рамках поединка чемпионата Италии отправилась в гости к Удинезе и добилась крупной победы со счетом 6:2.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский играл с первых минут встречи и смог отметиться голом и результативной передачей.
Обзор матча:
Удинезе — Аталанта 2:6
Голы: Джимсити, 59, Бету, 80 — Пашалич, 17, Муриэль, 22, 76, Малиновский, 43, Мехле, 89, Пессина, 90+2
Удинезе: Паделли — Перес, Нюйтинк, Де Майо, Бекао, Молина — Деулофеу, Удоджи (Соппи, 66), Уолас, Пуссетто (Саксесс, 74) — Бету
Аталанта: Муссо — Джимсити (Читтадини, 90), Паломино, Толои — Пеццелла (Хатебур, 73), Пашалич (Миранчук, 73), Малиновский, Копмейнерс, де Роон (Пессина, 46), Мехле — Муриэль (Иличич, 79)
Предупреждения: Бекао, Деулофеу, Де Роон, Джимсити.