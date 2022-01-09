Италия

Статистический портал традиционно оценил участников встречи.

Аталанта в рамках поединка чемпионата Италии отправилась в гости к Удинезе и добилась крупной победы со счетом 6:2.

Авторитетный статистический портал Whoscored высоко оценил игру Руслана Малиновского, который отметился голом и результативной передачей.

Украинский полузащитник получил оценку 8,4 балла — это третий показатель в матче. Выше баллы только у Мехле (8,6) и Муриэля (9,8).

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанты против Удинезе.