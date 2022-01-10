Италия

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Интер в рамках поединка двадцать первого тура чемпионата Италии обыграл Лацио на своем поле со счетом 2:1.

Подопечные Симоне Индзаги открыли счет усилиями Бастони, но Иммобиле оперативно восстановил паритет. Впрочем, гол Шкриньяра в середине второго тайма принес хозяевам три очка.

Обзор матча:

Интер — Лацио 2:1

Голы: Бастони, 30, Шкриньяр, 67 — Иммобиле, 35

Интер: Ханданович — Думфрис (Дармиан, 77), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 82) — Брозович, Гальярдини, Барелла (Видаль, 82) — Санчес (Корреа, 73), Мартинес (Джеко, 73).

Лацио: Стракоша — Хюсай (Лаццари, 80), Раду, Луис Фелипе, Марушич — Катальди (Лейва, 68), Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто, 68) — Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 60).

Предупреждения: Видаль — Луис Фелипе, Башич, Раду, Дзакканьи