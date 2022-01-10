Нападающий Лацио продолжает удивлять результативностью.
Чиро Иммобиле, getty images
10 января 2022, 01:52
Несмотря на поражение Лацио в поединке 21 тура чемпионата Италии, Чиро Иммобиле смог поразить ворота соперника.
Как сообщает Opta, благодаря этому итальянский форвард повторил достижение Мохамеда Салаха и Роберта Левандовски.
Чиро Иммобиле смог забить не менее пятнадцати голов в шести сезонах Серии А подряд, став третьим игроком топ-5 лиг, кому это удалось.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интера против Лацио.