Италия

Нападающий Лацио продолжает удивлять результативностью.

Несмотря на поражение Лацио в поединке 21 тура чемпионата Италии, Чиро Иммобиле смог поразить ворота соперника.

Как сообщает Opta, благодаря этому итальянский форвард повторил достижение Мохамеда Салаха и Роберта Левандовски.

Чиро Иммобиле смог забить не менее пятнадцати голов в шести сезонах Серии А подряд, став третьим игроком топ-5 лиг, кому это удалось.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интера против Лацио.