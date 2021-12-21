Италия

Лидер "орлов" не сможет помочь команде в ближайшем матче против Венеции.

Нападающий римского Лацио Чиро Иммобиле сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Только вчера стало известно, что жена футболиста Джессика заразилась коронавирусом, из-за чего сам игрок был вынужден уйти на самоизоляцию, пропустив матч с Дженоа (3:1) в 18 туре Серии А.

Таким образом, Иммобиле не сможет помочь Лацио в заключительном матче 2021 года против Венеции в итальянской Серии А. Игра состоится завтра, 22 декабря, в 17:30 по киевскому времени.

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