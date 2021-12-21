Нападающий римского Лацио Чиро Иммобиле сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Только вчера стало известно, что жена футболиста Джессика заразилась коронавирусом, из-за чего сам игрок был вынужден уйти на самоизоляцию, пропустив матч с Дженоа (3:1) в 18 туре Серии А.

Таким образом, Иммобиле не сможет помочь Лацио в заключительном матче 2021 года против Венеции в итальянской Серии А. Игра состоится завтра, 22 декабря, в 17:30 по киевскому времени.

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