Италия

У лидера Лацио заболела жена — он на самоизоляции.

Сыграть против Дженоа в 18-м туре Чиро Иммобиле помешали не проблемы с желудком, а положительный тест на коронавирус у жены — резюмирует Football Italia сообщения в итальянских СМИ.

Хорошая новость для поклонников Лацио: в 19-м туре Чиро сыграть сможет, поскольку по итальянским правилам вакцинированный человек после близкого контакта с заболевшим должен пробыть на самоизоляции 7 дней.

Матч против Венеции запланирован на среду, 22 декабря, начало в 17:30 по киевскому времени.

После 18-ти туров Лацио занимает 8-е место, Венеция — 16-е.