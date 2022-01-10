Италия

Наставник Интера прокомментировал победу над Лацио.

В рамках 21-го тура итальянской Серии А миланский Интер на своем поле сумел переиграть римский Лацио (2:1), благодаря чему сохранил за собой лидерство в турнирной таблице после очередного уик-энда.

Интер — Лацио 2:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "змей" Симоне Индзаги прокомментировал важность данного результата для его команды.

"Мы стремились к тому, чтобы начать год с победы, что было достаточно непросто сделать, так как у Лацио достаточно высокий уровень и собраны отличные футболисты. Как бы там ни было, наша победа заслужена полностью, и теперь нас ждет матч за Суперкубок Италии в среду. Финал, который нужно сыграть как можно лучше на нашей собственной арене.

Мне повезло иметь выбор среди лучших футболистов моей команды, и я очень счастлив продолжать победную серию, так как это добавляет нам уверенности. Наши преследователи победили в своих матчах, поэтому мы не имели права на ошибку.

Горд от того факта, что каждый игрок вкладывается в успехи команды. Против Торино Видаль был лучшим футболистом, а сегодня — им стал Гальярдини. Это показывает, что вся обойма движется в одном направлении, даже те футболисты, которые редко появляются на поле. Они показали отличный футбол в трудном матче.

Еще 20 октября 2021 года у нас было семь очков отставания от пары лидеров турнирной таблицы на тот момент. В тот момент я не слышал, чтобы говорили о нашей возможной защите титула. Но сейчас об этом только и говорят, что должно в итоге стать стимулом для нашего дальнейшего совершенствования.

Тот же Санчес. Когда я пришел в Интер, он не мог играть в течение полутора месяцев, потому что ему пришлось восстанавливаться после травмы голени, которую он получил на Копа Америка. Классный малый, пытается убедить меня в своей готовности на каждой тренировке.

Для нас он — отличный кадровый ресурс, так как у меня есть четыре прекрасных нападающих, отчего я могу только быть счастливым", — заключил итальянский специалист.

В следующем туре миланский Интер сыграет в гостях против бергамаской Аталанты.