Италия

Защитник Ювентуса прокомментировал победу своей команды в матче Серии А.

В 21-м туре итальянской Серии А Ювентус в гостях добыл волевую победу над Ромой.

Защитник туринского клуба Маттиа Де Шильо прокомментировал исход поединка, отметив проявленный характер и командный дух.

"Второй тайм для нас начался из рук вон плохо, но мы проявили характер и заслужили такой результат. В трудный момент мы сплотились и смогли показать характер, это командная победа.

Через три дня нас ждет еще один очень важный матч, важно не останавливаться. Победа над Ромой должна дать команде импульс к развитию", — приводит слова футболиста Sky Italia.

В следующем туре туринский Ювентус сыграет домашний поединок против фриульского Удинезе.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Рома — Ювентус (3:4).