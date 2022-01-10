Италия

Президент Ювентуса находится на самоизоляции.

Президент туринского Ювентуса Андреа Аньелли отсутствовал на матче своей команды против Ромы по причине коронавируса.

Как сообщает Sky Italia, функционер сдал положительный тест на ковид и находится на самоизоляции. Кроме того, Аньелли не будет присутствовать на трибунах в матче за Суперкубок Италии против Интера.

У президента Ювентуса нет симптомов заболевания. Сообщается, что он прошел все этапы вакцинации.

Ранее коронавирус выявили у главного тренера Дженоа Андрея Шевченко.