Президент Ювентуса находится на самоизоляции.
андреа аньелли, getty images
10 января 2022, 14:25
Президент туринского Ювентуса Андреа Аньелли отсутствовал на матче своей команды против Ромы по причине коронавируса.
Как сообщает Sky Italia, функционер сдал положительный тест на ковид и находится на самоизоляции. Кроме того, Аньелли не будет присутствовать на трибунах в матче за Суперкубок Италии против Интера.
У президента Ювентуса нет симптомов заболевания. Сообщается, что он прошел все этапы вакцинации.
Ранее коронавирус выявили у главного тренера Дженоа Андрея Шевченко.