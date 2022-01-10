Италия

Украинец попал в солидный список.

Вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик попал в рейтинг из самых перспективных молодых футболистов по версии УЕФА.

Украинец расположился на 20 месте в списке, а эксперты высоко оценили его талант.

Список составляли эксперты и журналисты официального сайта УЕФА. Всем игрокам на начало 2022 года должен быть 21 год или меньше.

"Стильный вингер ворвался в основную команду Шахтера в этом сезоне и участвовал во всех групповых матчах клуба в Лиге чемпионов, включая впечатляющий старт против Реала. Вскоре ему предрекают международный дебют", — пишется на сайте УЕФА.

Ранее сообщалось, что Мудрик попал в сферу интересов английского Брентфорда.

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