Украина

Английский клуб не оставляет попыток подписать украинца.

Брентфорд продолжает предпринимать попытки приобрести полузащитника Шахтера Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно, сообщает портал 90min.

Английский клуб намерен выделить 40 млн фунтов на зимние трансферы и готов потратить часть из этой суммы на трансфер Мудрика. Ранее "пчелы" уже предложили Шахтеру около 15 миллионов евро за украинского вингера.

Действующий контракт Мудрика с Шахтером рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 19 поединков в футболке "горняков", отличившись двумя голами и девятью ассистами.

Напомним, Мудрик стал лучшим игроком Шахтера в 2021 году по версии болельщиков.