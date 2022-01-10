Защитник продолжит карьеру в клубе из Генуи.
Андреа Конти, Сампдория
10 января 2022, 20:25
Защитник Милана Андреа Конти перебрался в Сампдорию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Известно, что это полноценный переход. Других условий перехода не сообщается.
Отметим, что Конти перешел в Милан летом 2017 года из Аталанты за 24 миллиона евро.
В текущем сезоне выступал за Парму на правах аренды. На его счету 11 матчей, в которых голевыми действиями он не отличался.
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